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Робсон — о новом тренере в «Спартаке»: «Для меня это странно»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал очередную смену главного тренера в московском клубе
Антон Иванов
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Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в московском клубе.

— У «Спартака» вновь новый тренер? Если Гильермо начнет добиваться результата, все сразу забудут, сколько ему лет и откуда он родом. «Спартак» слишком часто меняет тренеров? Для Бразилии это нормальная практика. Но в России и Европе я такого нигде не видел. Для меня это странно. Но руководство клуба же не враги сами себе, они знаю, что делают. Их решения тоже можно понять, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

— Если когда-либо вам поступит предложение войти в тренерский штаб «Спартака», вы согласитесь?

— Я не люблю разговаривать в гипотетической форме. Я до сих пор не получал ни одного приглашения от «Спартака» в клуб. Но если мне когда-то предложат вернуться в «Спартак», сразу же я это предложение не приму. Буду сидеть, думать, анализировать и, возможно, соглашусь. Для меня главное не должность в «Спартаке», а тот факт, что я мог бы приносить этому клубу максимальное количество пользы.

10 июня «Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли. Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Краснодар

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