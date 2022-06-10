Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в московском клубе.

— У «Спартака» вновь новый тренер? Если Гильермо начнет добиваться результата, все сразу забудут, сколько ему лет и откуда он родом. «Спартак» слишком часто меняет тренеров? Для Бразилии это нормальная практика. Но в России и Европе я такого нигде не видел. Для меня это странно. Но руководство клуба же не враги сами себе, они знаю, что делают. Их решения тоже можно понять, — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

— Если когда-либо вам поступит предложение войти в тренерский штаб «Спартака», вы согласитесь?

— Я не люблю разговаривать в гипотетической форме. Я до сих пор не получал ни одного приглашения от «Спартака» в клуб. Но если мне когда-то предложат вернуться в «Спартак», сразу же я это предложение не приму. Буду сидеть, думать, анализировать и, возможно, соглашусь. Для меня главное не должность в «Спартаке», а тот факт, что я мог бы приносить этому клубу максимальное количество пользы.

10 июня «Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли. Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».