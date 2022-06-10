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Заур Тедеев покинул «Ростов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заур Тедеев покинул «Ростов», сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Заура Эдуардовича за работу и вклад в развитие юношеского и молодежного футбола нашего клуба», — написала пресс-служба «Ростова».

Специалист был исполняющим обязанности главного тренера ростовского клуб с сентября 2021 года по март 2022 года. Также 41-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова».

Ранее «СЭ» сообщал, что Тедеев возглавит «Аланию». 29 мая Спартак Гогниев покинул пост главного тренера команды. Специалист возглавил «Аланию» в июле 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел клуб из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-желтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8606
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