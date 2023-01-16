Дмитрий Сычев – об игре «Спартака»: «Команда стала веселее и интереснее — это факт»

Бывший нападающий сборной России и «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал, что думает об игре красно-белых.

«Пока рано говорить подробно. Да, у «Спартака» появились неплохие матчи. Но результат надо оценивать по прошествии времени. Пока можно сказать, что команда стала веселее и интереснее — это факт», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

На данный момент «Спартак» идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков за 17 туров.