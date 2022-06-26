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Сегодня, 13:05

Сушинский — об Овечкине: «Следующий шаг — баскетбол»

Сушинский отреагировал на игру Овечкина в футбольном матче за «Динамо»
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Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче в составе московского «Динамо».

«Все хоккеисты очень хорошо играют в футбол. Я вообще не удивлен, что Саша смог сыграть в футбол на хорошем уровне. Летом всегда с удовольствием играем: у нас было много футбольных тренировок.

Александр еще больше добавил своей приверженности «Динамо». То, что он сыграл в футбол, уже вторичное движение. Следующий шаг — баскетбол: у него мама в баскетбол играла. Кстати, в баскетбол мы тоже неплохо играем», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4737383-sleduyuschij-shag-basketbol-sushinskij-o-matche-ovechkina-za-futbolnoe-dinamo.html
Александр Овечкин
Максим Сушинский
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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