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Бывший начальник ЦСКА занял аналогичную должность в «Химках»

20:24
Сергей Якунчиков. Фото ФК «Химки».
Сергей Якунчиков. Фото ФК «Химки».
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В административном штабе «Химок» произошли изменения. Новым начальником главной команды стал Сергей Якунчиков, который сменил на этой должности Юрия Старкина, сообщает сайт клуба.

Специалист с 2004 года работал в ЦСКА, а с июня 2020-го занимал аналогичную должность в «Велесе».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/sergey-yakunchikov-novyy-nachalnik-komandy-khimok/

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