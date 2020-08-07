Бывший начальник ЦСКА занял аналогичную должность в «Химках»
20:24
В административном штабе «Химок» произошли изменения. Новым начальником главной команды стал Сергей Якунчиков, который сменил на этой должности Юрия Старкина, сообщает сайт клуба.
Специалист с 2004 года работал в ЦСКА, а с июня 2020-го занимал аналогичную должность в «Велесе».
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/sergey-yakunchikov-novyy-nachalnik-komandy-khimok/
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