Бывший начальник ЦСКА раскрыл подробности смерти защитника красно-синих Мамчура

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка рассказал о подробностях смерти защитника красно-синих Сергея Мамчура в 1997-м году.

— Мамчур умер при вас?

— При мне. Тяжелая история. Он же «зашитый» был...

— Сердце остановилось?

— Скорее всего. Мы с Костылевым забирали из морга и летели в Днепропетровск его хоронить. Но темная история с этой смертью. Сюжет нехороший.

— Раз нехороший — давайте подробности. Где нашли?

— Если ехать в сторону Калуги, будут владения «Газпрома». Проезжаешь нынешний «Food-city», сразу за ним. То ли в карты там играли, то ли еще что.

— В каком-то кабаке?

— Нет, на квартире. Мне звонят: «Умер Мамчур». Помчался туда. Как оказалось, Мамчур гулял с дочкой, кто-то за ним заехал. Все под Новый год. Он ребенка оставил, умчался с этой компанией. Приезжаю, захожу — квартира зачуханная. Никак не уровня футболистов ЦСКА. Какие-то непонятные друзья. Рассказывают: играли в карты, вдруг Мамчуру сделалось нехорошо. Пошел прилечь в соседнюю комнату. А уж что было на самом деле... Наверное, перебрали!

— Наверняка.

— Когда поняли, что умер — впали в оцепенение. Мы с Семаком и Минько приехали, а Радим там был. Помню только — темень. Мы завернули Мамчура в оделяло и сами выносили к труповозке. Он уже синюшный был. Вот Семак себя неожиданно проявил в той обстановке.

— Это как же?

— Вроде молодой парень, а все на себя взял. Командовал: это так, это сюда. Такие организационные способности! Потом ЦСКА маленький самолетик выделил, повезли запаянный гроб в Днепропетровск. На квартиру семье денег дали.

— Что за человек-то был?

— Тихушник. Кто-то поманит: «Пошли...» — «Ну, пошли». Зла не было в нем. Безотказный, добрый. Мне казалось — жене стоило получше его контролировать. (Юрий Голышак)

Первая часть интервью Коробочки