Атаманенко: «В России считали, что без полиции на футболе обойтись невозможно. Мы это изменили»

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о своем приходе в московский клуб в 2014 году.

«На тот момент мы вели ряд консалтинговых проектов. Среди наших клиентов были и РПЛ и топ клубы из Российской Федерации. Если говорить о той системе обеспечения безопасности при проведении матчей, которая сейчас считается нормой в российском футболе, это, в первую очередь, использование стюардов (контролеров-распределителей, как их назвали в России) вместо избыточного присутствия на стадионе полиции.

Изначально мы применили такую систему в «Шахтере». На наш опыт обратили внимание в России. На тот момент все считали, что невозможно обойтись без полиции. Мы начинали ровно с этого же. На старом стадионе, который был через дорогу от «Донбасс Арены», было на матче до 1200-1300 человек полиции, что совсем не создавало атмосферу праздника. Поэтому мы убедили местных руководителей, отвечавших за безопасность, что возможно по-другому. Мы возили их в Европу показать лучшие практики, и совместно реализовали концепцию со стюардами. Сейчас это норма в России. Рад, что это случилось с нашей помощью. Современный спорт — это индустрия развлечений, ты должен создавать правильную атмосферу», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Ранее Атаманенко прокомментировал свое назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.