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Атаманенко: «В России считали, что без полиции на футболе обойтись невозможно. Мы это изменили»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о своем приходе в московский клуб в 2014 году.

«На тот момент мы вели ряд консалтинговых проектов. Среди наших клиентов были и РПЛ и топ клубы из Российской Федерации. Если говорить о той системе обеспечения безопасности при проведении матчей, которая сейчас считается нормой в российском футболе, это, в первую очередь, использование стюардов (контролеров-распределителей, как их назвали в России) вместо избыточного присутствия на стадионе полиции.
Изначально мы применили такую систему в «Шахтере». На наш опыт обратили внимание в России. На тот момент все считали, что невозможно обойтись без полиции. Мы начинали ровно с этого же. На старом стадионе, который был через дорогу от «Донбасс Арены», было на матче до 1200-1300 человек полиции, что совсем не создавало атмосферу праздника. Поэтому мы убедили местных руководителей, отвечавших за безопасность, что возможно по-другому. Мы возили их в Европу показать лучшие практики, и совместно реализовали концепцию со стюардами. Сейчас это норма в России. Рад, что это случилось с нашей помощью. Современный спорт — это индустрия развлечений, ты должен создавать правильную атмосферу», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Ранее Атаманенко прокомментировал свое назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-atamanenko-v-rossii-schitali-chto-nevozmozhno-oboytis-bez-politsii-na-futbole-my-eto-izmenili
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Динамо – Сочи
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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