Бывший игрок «Краснодара» Кульчий возглавил молодежную команду «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что белорусский специалист Александр Кульчий возглавил молодежку московского клуба. Вместе с ним контракты также подписали Павел Алпатов и Сергей Котов (тренер вратарей), которые вошли в тренерский штаб команды.

46-летний Кульчий ранее выступал за «Динамо», «Краснодар», «Ростов» и другие команды. Является рекордсменом (в качестве игрока) по количеству проведенных матчей за сборную Белоруссии (102).

«Очень рад вернуться в легендарный клуб, — приводит слова Кульчия пресс-служба «Динамо». — С большим удовольствием принял приглашение Кирилла Александровича Новикова возглавить молодежный состав «Динамо». После игры с «Зенитом» Кирилл позвонил мне и предложил возглавить динамовский дубль. Мне эта идея понравилась. И вот я здесь. Считаю, что «молодежка» должна двигаться в одном направлении с главной командой. Поэтому будем плотно взаимодействовать с тренерским штабом основы. Знаком с базой, инфраструктурой «Динамо». Хочется завершить сезон в Молодежном Первенстве на первом месте, стать чемпионами, продолжить побеждать. Ведь любая победа придает уверенности в своих силах. Но главная наша задача — помочь ребятам расти и развиваться, чтобы, в конечном счете, они смогли безболезненно влиться в ряды основной команды «Динамо». Все вместе приложим усилия, чтобы бело-голубые в скором времени вернулись в число лидеров российского футбола, где по своему статусу они и должны находиться».