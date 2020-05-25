Бывший игрок ФК «Москва»: «Если бы передо мной стоял выбор между Европой и Россией, я бы всегда выбрал второе»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Москва» Бранислав Крунич рассказал о разнице в менталитете между Россией и Европой.

— Если бы передо мной стоял выбор между Европой и Россией, я бы тоже всегда выбрал второе, — приводят слов Крунича «Известия». — Россия — отличная страна, в ней есть что-то особенное. Мне ближе ее традиции и культура. В Европе все выглядит красиво, но на самом деле это не совсем так. Там нет души, а у России она есть. Слуцкий тренировал в Нидерландах, но не думаю, что их чемпионат намного лучше российского. Да, там есть сильный клуб — «Аякс», а в России много хороших команд: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», сейчас подтянулся «Краснодар». В свое время «Рубин» становился чемпионом и обыгрывал «Барселону». Так что меня не удивило возвращение Слуцкого.