Булыкин: «В российских фильмах я был бы шикарен, а конкуренцию из футболистов мне составит Дзюба»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об опыте участия в съемках сериалов.

«Все время предлагают роли в фильмах, и даже снялся уже в двух-трех сериалах. Но у меня нет школы актерского мастерства, и в этом плане тяжело сыграть что-то профессионально. К сожалению, сейчас все снимаются не пойми как. Хочется, чтобы это было правдопободно и сказали: «Ничего себе! Смотри, как у него получается». А эпизодические роли были — играл сам себя, всем понравилось», — приводит Metaratings.ru слова Булыкина.

Он отметил, что пока не планирует обучаться актерскому мастерству.

«Но никогда не говори никогда. Уже многие говорят, что я был бы хорошим персонажем: викингом, боярином, купцом. В российских фильмах я был бы шикарен! Из российских футболистов конкуренцию составит Дзюба — у него уже есть определенные навыки и опыт съемок. Думаю, он бы смог сыграть уже какую-то роль», — добавил специалист.

В 2007 году Булыкин сыграл самого себя в сериале «Счастливы вместе». Также футболист появился в 113-й серии «Реклама требует жертв» и 155-й серии «Весь мир театр, все бабы в него ходят».

Булыкин в разные годы выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте», «Волгу» и другие команды. За сборную России он сыграл 15 матчей, в которых забил 7 мячей.