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21 февраля, 21:40

Булыкин: «В российских фильмах я был бы шикарен, а конкуренцию из футболистов мне составит Дзюба»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об опыте участия в съемках сериалов.

«Все время предлагают роли в фильмах, и даже снялся уже в двух-трех сериалах. Но у меня нет школы актерского мастерства, и в этом плане тяжело сыграть что-то профессионально. К сожалению, сейчас все снимаются не пойми как. Хочется, чтобы это было правдопободно и сказали: «Ничего себе! Смотри, как у него получается». А эпизодические роли были — играл сам себя, всем понравилось», — приводит Metaratings.ru слова Булыкина.

Он отметил, что пока не планирует обучаться актерскому мастерству.

«Но никогда не говори никогда. Уже многие говорят, что я был бы хорошим персонажем: викингом, боярином, купцом. В российских фильмах я был бы шикарен! Из российских футболистов конкуренцию составит Дзюба — у него уже есть определенные навыки и опыт съемок. Думаю, он бы смог сыграть уже какую-то роль», — добавил специалист.

В 2007 году Булыкин сыграл самого себя в сериале «Счастливы вместе». Также футболист появился в 113-й серии «Реклама требует жертв» и 155-й серии «Весь мир театр, все бабы в него ходят».

Булыкин в разные годы выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте», «Волгу» и другие команды. За сборную России он сыграл 15 матчей, в которых забил 7 мячей.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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3.03 16:30
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