Бышовец считает, что Дзюбе не стоит ехать в Европу

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что у нападающего Артема Дзюбы не получилось бы проявить себя в Европе.

«Не хочется обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра — навесить и набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало и он был востребован. А вот что касается игр в Европе, то это все пустой звук. Например, в матчах сборной против Дании и Бельгии его вообще не было видно», — приводит слова Бышовца RT.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Ранее, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Артем прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард находится без команды.