Бышовец считает, что Дзюбе не стоит ехать в Европу
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что у нападающего Артема Дзюбы не получилось бы проявить себя в Европе.
«Не хочется обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра — навесить и набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало и он был востребован. А вот что касается игр в Европе, то это все пустой звук. Например, в матчах сборной против Дании и Бельгии его вообще не было видно», — приводит слова Бышовца RT.
В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.
Ранее, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Артем прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард находится без команды.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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