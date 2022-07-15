Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:34

Бышовец считает, что Дзюбе не стоит ехать в Европу

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин / ФК «Рубин»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что у нападающего Артема Дзюбы не получилось бы проявить себя в Европе.

«Не хочется обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра — навесить и набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало и он был востребован. А вот что касается игр в Европе, то это все пустой звук. Например, в матчах сборной против Дании и Бельгии его вообще не было видно», — приводит слова Бышовца RT.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Ранее, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Артем прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард находится без команды.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026315-byshovec-dzyuba-evropa
Анатолий Бышовец
Артем Дзюба
ФК Зенит
2
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Президент «Урала»: «Дзюба не будет играть в первой лиге»
Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»
«Дзюба пригодился бы «Уралу». Но...» Интервью президента клуба
Азмун — Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там. Ты уже старый, так что в самый раз»
Булыкин уверен, что тренировки Дзюбы в «Рубине» ничего не значат
Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов — об отказе CAS в апелляции: «Будем надеяться, что скоро все это закончится»

Агент Соу объяснил уход нападающего из «Ростова»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости