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Сегодня, 15:30

Баринов — об отказе CAS в апелляции: «Будем надеяться, что скоро все это закончится»

Баринов рассказал о своем отношении к отказу CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам
Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на отказ CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам.

«Как психологически влияет отказ CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам? С мотивацией нет проблем. Будем надеяться, что скоро все это закончится. Время тяжелое, но проблем с мотивацией быть не должно.

Чего больше всего жду от чемпионата? Первого своего гола в Черкизово! Очень жду!» — заявил Баринов.

Сегодня, 15 июля, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков, информирует официальный сайт органа.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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