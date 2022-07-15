Баринов рассказал о своем отношении к отказу CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на отказ CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам.

«Как психологически влияет отказ CAS в апелляции российских клубов по еврокубкам? С мотивацией нет проблем. Будем надеяться, что скоро все это закончится. Время тяжелое, но проблем с мотивацией быть не должно.

Чего больше всего жду от чемпионата? Первого своего гола в Черкизово! Очень жду!» — заявил Баринов.

Сегодня, 15 июля, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков, информирует официальный сайт органа.