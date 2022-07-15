Агент Соу объяснил уход нападающего из «Ростова»
Агент гамбийского форварда Али Соу Луиджи Соррентино рассказал, почему нападающий принял решение воспользоваться опцией ФИФА и покинуть «Ростов».
«Было некоторое недопонимание в клубе, — приводит «РБ Спорт» слова Соррентино. — Но не с тренером, речь не про него. Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году».
Агент заявил, что через год Али Соу вернется в «Ростов».
«Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в «Ростов», — подчеркнул Соррентино.
28-летний нападающий воспользовался решением ФИФА, приостановил контракт с российским клубом на год и перешел в турецкий «Анкарагюджю».
Источник: bookmaker-ratings.ru
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