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Агент Соу объяснил уход нападающего из «Ростова»

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Агент гамбийского форварда Али Соу Луиджи Соррентино рассказал, почему нападающий принял решение воспользоваться опцией ФИФА и покинуть «Ростов».

«Было некоторое недопонимание в клубе, — приводит «РБ Спорт» слова Соррентино. — Но не с тренером, речь не про него. Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году».

Агент заявил, что через год Али Соу вернется в «Ростов».

«Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в «Ростов», — подчеркнул Соррентино.

28-летний нападающий воспользовался решением ФИФА, приостановил контракт с российским клубом на год и перешел в турецкий «Анкарагюджю».

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Ростов
Али Соу
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