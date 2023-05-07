Бородюк назвал проблему российского футбола: «Есть профессиональные менеджеры, а есть дилетанты»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал работу управленцев в российских клубах.

«Для любого клуба самое главное — это взаимопонимание. Если оно есть, то команда будет хорошо выступать. Но это должно подкрепляться управленцами, которые возглавляют структуру клуба. Если этого нет, то в любом клубе будет тот же негатив. С приходом иностранного тренера футболисты говорят, что все хорошо, но забывают, что им играть на футбольном поле, что они главные действующие лица.

Я не собираюсь комментировать что-либо об иностранном тренере, потому что я его не знаю. Но я знаю, что клуб всегда будет успешным, если профессионально работают все структуры. В нашем футболе есть профессиональные менеджеры, а есть дилетанты. И в этом, на мой взгляд, большая проблема нашего футбола", — сказал Бородюк «СЭ».

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Под руководством 45-летнего испанца автозаводцы проиграли «Ростову» (1:2) и победили «Факел» (2:0).