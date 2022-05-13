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Мостовой — о Семаке: «Туда можно поставить любого футбольного человека, и «Зенит» будет чемпионом»

Мостовой отреагировал на новость о продление контракта Сергея Семака с «Зенитом»
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продление контракта Сергея Семака с «Зенитом».

«Когда кто-то спрашивает о том, кто будет чемпионом в следующем году, мы знаем ответ. Если «Зенит» останется с тем же составом, то он будет чемпионом. Что Семак, что не Семак. Поставь туда любого футбольного человека, и «Зенит» с таким составом будет чемпионом. Ну или будет бороться за первое-второе место. Мало ли у кого-то будет с кем-то конфликт», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 по московскому времени.

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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
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Зенит

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