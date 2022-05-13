Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о продление контракта Сергея Семака с «Зенитом».

«Когда кто-то спрашивает о том, кто будет чемпионом в следующем году, мы знаем ответ. Если «Зенит» останется с тем же составом, то он будет чемпионом. Что Семак, что не Семак. Поставь туда любого футбольного человека, и «Зенит» с таким составом будет чемпионом. Ну или будет бороться за первое-второе место. Мало ли у кого-то будет с кем-то конфликт», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

46-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. При нем команда четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 по московскому времени.