Бывший глава скаутской службы «Зенита» Евменов рассказал, почему покинул петербургский клуб
21:11
Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал, почему покинул петербургский клуб в начале этого года.
«Это уже мой второй уход из клуба. В начале года в «Зените» началась очередная серия реогранизаций, и в один момент мне сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Вот так мы и разошлись», — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
«Зенит» ушел лидером Тинькофф РПЛ на зимнюю паузу с 41 очком. На втором месте ЦСКА (38 баллов).
Опрос
проголосовало: 17116Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю