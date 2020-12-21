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Бывший глава скаутской службы «Зенита» Евменов рассказал, почему покинул петербургский клуб

21:11
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Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал, почему покинул петербургский клуб в начале этого года.

«Это уже мой второй уход из клуба. В начале года в «Зените» началась очередная серия реогранизаций, и в один момент мне сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Вот так мы и разошлись», — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Зенит» ушел лидером Тинькофф РПЛ на зимнюю паузу с 41 очком. На втором месте ЦСКА (38 баллов).

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