Бывший глава ФНЛ стал вице-президентом «Урала»

«Урал» объявил о назначении на пост вице-президента клуба бывшего президента Олимп-ФНЛ Игоря Ефремова.

Пресс-служба клуба сообщает, что Ефремов будет отвечать за работу с главной командой, курировать молодежный состав и «Урал-2», а также за взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.

В «Урале» Игорь Викторович будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодежного состава и «Урала-2», а также взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией — ФК Урал (@FCURAL) January 13, 2021

Ефремов занимал должность президента ФНЛ на протяжении 10 лет. 51-летний специалист покинул лигу 7 декабря 2020 года.