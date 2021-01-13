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Бывший глава ФНЛ стал вице-президентом «Урала»

11:37
Игорь Ефремов. Фото ФК «Урал»
Игорь Ефремов. Фото ФК «Урал»
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«Урал» объявил о назначении на пост вице-президента клуба бывшего президента Олимп-ФНЛ Игоря Ефремова.

Пресс-служба клуба сообщает, что Ефремов будет отвечать за работу с главной командой, курировать молодежный состав и «Урал-2», а также за взаимодействие с ДЮСШ «Урал» и Уральской футбольной академией.

Ефремов занимал должность президента ФНЛ на протяжении 10 лет. 51-летний специалист покинул лигу 7 декабря 2020 года.

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