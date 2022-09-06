Бывший директор академии «Чертаново» — о судебном процессе: «По сравнению с тем, что пережили мою родственники из более старшего поколения, это ничто»
Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николая Ларин прокомментировал новость о том, что прокуратура запросила для него четыре года и четыре месяца лишения свободы.
— 4 года и 4 месяца общего режима?
— Я не специалист в этом деле, но, наверно, не строгого. Услышал только 4 и 4, а все остальное к адвокату. Наверно, общего режима. Но это только запросили, это еще ничего не значит.
— По здоровью ощущаете, что выдержите в случае чего?
— Я не знаю. Понимаете, у меня бабушка провела 18 лет в лагерях. Был момент, когда ее водили на расстрел и не расстреляли, просто пугают людей таким образом. Когда я вспоминаю историю своей семьи, своего деда, которого расстреляли, свою бабушку, своего папу, которого в детский дом отдали в 2 года, который увидел маму, когда ему было только 20 лет, я понимаю, что-то, что сейчас со мной происходит, по сравнению с тем, что пережили мою родственники из более старшего поколения, это ничто. Надо находить в себе силы и оставаться человеком в любой ситуации, как-то приспосабливаться.
— Ожидали ли такой срок: 4 года и 4 месяца?
— Я никогда не ожидал, что могу за ту работу, которую я сделал в «Чертаново» со своими коллегами, какую академию мы создали из того, что там было, что это может привести к судебному заседанию и тем более, что я могу сесть в тюрьму.
— Какие аргументы для четырех лет у стороны обвинения?
— В том, что по 159 статье, части четвертой, мошенничество, деньги использованы по своему усмотрению. При этом всем понятно, что я их не себе брал, а на школу тратил. Однако эта статья резиновая, как ее называют в простонародии. Ее можно как угодно переворачивать. Она от 0 до 10 лет.
— Перед решающим заседанием как-то собираетесь брать вещи на всякий случай?
— 23 числа будет небольшое заседание, где будет мое последнее слово. Буквально через несколько дней будет приговор. Понятное дело, что я думаю, какие вещи должны лежать в сумке на всякий случай. Становится холодно, в ноябре мне 50 лет. Понимаю, что есть возможность встретить пятидесятилетие по крайней мере в СИЗО. Понятно, что те полтора года, которые длится это дело, я даже врагам не могу поделать испытывать те чувства, которые испытываю я и буду испытывать еще 2 недели. 13 лет я был самым счастливым человеком на свете, когда возглавлял школу «Чертаново».
Ларин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Следующее заседание суда состоится 23 сентября.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1