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6 сентября, 20:38

Бывший директор академии «Чертаново» — о судебном процессе: «По сравнению с тем, что пережили мою родственники из более старшего поколения, это ничто»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николая Ларин прокомментировал новость о том, что прокуратура запросила для него четыре года и четыре месяца лишения свободы.

— 4 года и 4 месяца общего режима?

— Я не специалист в этом деле, но, наверно, не строгого. Услышал только 4 и 4, а все остальное к адвокату. Наверно, общего режима. Но это только запросили, это еще ничего не значит.

— По здоровью ощущаете, что выдержите в случае чего?

— Я не знаю. Понимаете, у меня бабушка провела 18 лет в лагерях. Был момент, когда ее водили на расстрел и не расстреляли, просто пугают людей таким образом. Когда я вспоминаю историю своей семьи, своего деда, которого расстреляли, свою бабушку, своего папу, которого в детский дом отдали в 2 года, который увидел маму, когда ему было только 20 лет, я понимаю, что-то, что сейчас со мной происходит, по сравнению с тем, что пережили мою родственники из более старшего поколения, это ничто. Надо находить в себе силы и оставаться человеком в любой ситуации, как-то приспосабливаться.

— Ожидали ли такой срок: 4 года и 4 месяца?

— Я никогда не ожидал, что могу за ту работу, которую я сделал в «Чертаново» со своими коллегами, какую академию мы создали из того, что там было, что это может привести к судебному заседанию и тем более, что я могу сесть в тюрьму.

— Какие аргументы для четырех лет у стороны обвинения?

— В том, что по 159 статье, части четвертой, мошенничество, деньги использованы по своему усмотрению. При этом всем понятно, что я их не себе брал, а на школу тратил. Однако эта статья резиновая, как ее называют в простонародии. Ее можно как угодно переворачивать. Она от 0 до 10 лет.

— Перед решающим заседанием как-то собираетесь брать вещи на всякий случай?

— 23 числа будет небольшое заседание, где будет мое последнее слово. Буквально через несколько дней будет приговор. Понятное дело, что я думаю, какие вещи должны лежать в сумке на всякий случай. Становится холодно, в ноябре мне 50 лет. Понимаю, что есть возможность встретить пятидесятилетие по крайней мере в СИЗО. Понятно, что те полтора года, которые длится это дело, я даже врагам не могу поделать испытывать те чувства, которые испытываю я и буду испытывать еще 2 недели. 13 лет я был самым счастливым человеком на свете, когда возглавлял школу «Чертаново».

Ларин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Следующее заседание суда состоится 23 сентября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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5
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