Бывший гендиректор "Динамо" предложил идею матча звезд РПЛ на снегу

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов предложил идею футбольной "зимней классики" в России – матча звезд РПЛ на снегу.

– Мы любим похихикать насчет того, что чемпионат России постоянно залезает в зиму, из-за чего наши команды играют на тяжелых полях. Так давайте сделаем из этого маркетинговый ход, на который обратит внимание нефутбольная аудитория! – написал Иванов в своей авторской колонке в "СЭ". – Матч звезд РПЛ на стадионе, покрытом снегом. Футбольная "зимняя классика". Видео этой игры разойдется по всему миру! Все увидят, что мы умеем креативно подходить к продукту, который производим. Представьте, какой будет реакция, допустим, у теплолюбивых хорватских болельщиков, когда они увидят Влашича, засыпанного снегом и играющего в футбол в таких условиях?

– Зимний футбол – это наша фишка, – отметил бывший гендиректор "Динамо". – Можно, кстати, вспомнить традиции нашего хоккея с мячом, где, несмотря на мороз и снег, собираются полные трибуны. Такую "зимнюю классику" можно будет неплохо продать.

"Зимняя классика" в РПЛ, или Как еще продвинуть наш футбол