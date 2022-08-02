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Сегодня, 18:07

Анзор Кавазашвили заявил, что Артем Дзюба мог бы служить в ВДВ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы служить в ВДВ.

«Я считаю, что Дзюба был бы отличным ВДВшником. Он очень здорово во время своей карьеры научился отдавать честь, вытягивая свою руку. Даже дети подражали ему.

С такой фигурой, как у Артема, он был бы в первых рядах и четко маршировал с гордо поднятой головой, все бы на него смотрели. Было бы неплохо! Но Артем никогда не служил и не был в армейской команде», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, 2 августа по всей России празднуется день ВДВ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-dzyuba-by-l-by-otlichny-m-vdvshnikom-on-nauchilsya-otdavat-chest/
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
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