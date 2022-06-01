Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:38

Кавазашвили об уходе Понсе: «Хорошо, что он нашел себе кусок хлеба во второстепенной команде Испании»

Кавазашвили отреагировал на уход Понсе из «Спартака»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выкуп «Эльче» трансфера форварда красно-белых Эсекиэля Понсе.

«Почему должен переживать за Понсе? Нашли звезду. Неужели он считается главным футболистом «Спартака»? Он обычный середняк. Из-за таких, как он, некоторые достойные футболисты не попадали в основной состав. Хорошо, что он нашел себе кусок хлеба во второстепенной команде Испании. За него мне радостно. Возраст у него еще не критический, еще поиграет», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В семи матчах прошедшего сезона Тинькофф РПЛ за «Спартак» 24-летний аргентинский нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Анзор Кавазашвили
Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
4
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» хочет продлить Рассказова на один год
Комбаров об уходе Понсе: «У «Спартака» есть кому играть в нападение, так что его уход не такая уж и потеря»
Пресняков-старший отреагировал на переход Понсе из «Спартака» в «Эльче»
В «Спартаке» рассказали подробности продажи Понсе в «Эльче»
Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»
Александр Сапета покинул «Нижний Новгород»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Сапета покинул «Нижний Новгород»

Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости