Кавазашвили об уходе Понсе: «Хорошо, что он нашел себе кусок хлеба во второстепенной команде Испании»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выкуп «Эльче» трансфера форварда красно-белых Эсекиэля Понсе.

«Почему должен переживать за Понсе? Нашли звезду. Неужели он считается главным футболистом «Спартака»? Он обычный середняк. Из-за таких, как он, некоторые достойные футболисты не попадали в основной состав. Хорошо, что он нашел себе кусок хлеба во второстепенной команде Испании. За него мне радостно. Возраст у него еще не критический, еще поиграет», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В семи матчах прошедшего сезона Тинькофф РПЛ за «Спартак» 24-летний аргентинский нападающий забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.