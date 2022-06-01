Кавазашвили считает, что Кутепову давно надо было уходить из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Ильи Кутепова из московской команды.

«Жаль Кутепова. Одно время он очень надежно играл на позиции центрального защитника. Не знаю причину, по которой он перестал играть. Ему давно надо было уходить. Не понимаю, как он столько продержался, играя в дубле. Но отпускать его сейчас странно, кто тогда будет играть в защите после ухода Жиго? Мы потеряли воспитанника спартаковского футбола, хорошего центрального защитника», — сказал Кавазашвили «СЭ».

28-летний российский защитник выступал за «Спартак» с 2012 года и за это время стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.