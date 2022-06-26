«Химки» подписали защитника Пальцева

«Химки» заключили контракт с защитником Валентином Пальцевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний футболист присоединился к красно-черным в Кратове и начал тренировки с командой.

Пальцев — воспитанник нижегородского футбола начал профессиональную карьеру в «Олимпийце-2». Также он выступал за «Волну» и КАМАЗ.

За клуб из Набережных Челнов защитник дебютировал весной 2022 года и провел 13 матче во всех турнирах.