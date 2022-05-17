Колыванов: «Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах»

Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов предположил, почему ЦСКА проиграл три последних матча в РПЛ.

«Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах. Вспомните, как здорово проявили себя новички команды в первых турах после возобновления сезона. Москвичи показывали отличный футбол и создавали много моментов. Но после паузы на матчи сборных все сломалось», — приводит слова Колыванова RT.

По мнению специалиста, команда расслабилась после удачной серии.

«Они подумали, что и в дальнейшем все будет даваться легко, а любой соперник капитулирует. Футбол таких вещей не прощает. Но опять же, это тоже опыт для Березуцкого. По мне так, пусть продолжает работать. Самое легкое в сложившейся ситуации — написать заявление. Но если хочешь работать тренером, ты должен пройти и через такие моменты», — отметил Колыванов.

В последних семи матчах РПЛ ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 29 играх. В последнем туре команде Алексея Березуцкого предстоит сыграть с «Ростовом».