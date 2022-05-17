Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:33

Колыванов: «Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах»

Колыванов считает, что причины спада ЦСКА следует искать в неких внутренних факторах
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов предположил, почему ЦСКА проиграл три последних матча в РПЛ.

«Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах. Вспомните, как здорово проявили себя новички команды в первых турах после возобновления сезона. Москвичи показывали отличный футбол и создавали много моментов. Но после паузы на матчи сборных все сломалось», — приводит слова Колыванова RT.

По мнению специалиста, команда расслабилась после удачной серии.

«Они подумали, что и в дальнейшем все будет даваться легко, а любой соперник капитулирует. Футбол таких вещей не прощает. Но опять же, это тоже опыт для Березуцкого. По мне так, пусть продолжает работать. Самое легкое в сложившейся ситуации — написать заявление. Но если хочешь работать тренером, ты должен пройти и через такие моменты», — отметил Колыванов.

В последних семи матчах РПЛ ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 29 играх. В последнем туре команде Алексея Березуцкого предстоит сыграть с «Ростовом».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1004234-kolyvanov-cska-porazhenie
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной отставке Алексея Березуцкого

Прощание с Виктором Самохиным пройдет 18 мая в Балашихе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости