В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной отставке Алексея Березуцкого

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможной отставке Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) попросил руководство клуба освободить его должности главного тренера по окончании сезона.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе. Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И с учетом того что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», — приводит Sport24 слова Брейдо.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА перед началом сезона-2021/22. Под его руководством армейцы дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором уступили «Спартаку» (0:1). В Тинькофф РПЛ команда занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 играх.

В последнем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 21 мая, начало — в 17.00 (мск).