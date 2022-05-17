Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:56

В ЦСКА прокомментировали информацию о возможной отставке Алексея Березуцкого

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможной отставке Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

Как ранее сообщал «СЭ», 39-летний Алексей Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) попросил руководство клуба освободить его должности главного тренера по окончании сезона.

«Безусловно, в клубе расстроены последними результатами команды. К сожалению, неудачные матчи всегда становятся поводом для появления различных домыслов о кадровых перестановках или о конфликтах в клубе. Никаких конфликтов в клубе и в руководстве нет, и не стоит так называть рабочие процессы и дискуссии. Разве в футболе бывает по-другому? И с учетом того что до окончания чемпионата — а значит, и до подведения итогов — остается всего несколько дней, просим болельщиков дождаться официальной информации от клуба», — приводит Sport24 слова Брейдо.

Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА перед началом сезона-2021/22. Под его руководством армейцы дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором уступили «Спартаку» (0:1). В Тинькофф РПЛ команда занимает пятое место в турнирной таблице с 47 очками в 29 играх.

В последнем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-17-v-tsska-otreagirovali-na-slukhi-o-zhelanii-a-berezutskogo-podat-v-otstavku
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона
Источник: Березуцкие хотят покинуть ЦСКА и работать в Европе
Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
Алексей Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд — это не основной вариант»
Ерохин пропустит 4-5 недель из-за травмы колена
Газизов: «Уфа» более пяти лет выступает за расширение РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзагоев и Марио Фернандес покинут ЦСКА по окончании сезона

Колыванов: «Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости