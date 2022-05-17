Прощание с Виктором Самохиным пройдет 18 мая в Балашихе

Прощание с бывшим футболистом и тренером московского «Спартака» Виктором Самохиным, скончавшимся 13 мая в возрасте 67 лет, пройдет 18 мая на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Начало в 12 часов.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974-го по 1981-й год на позиции защитника и провел за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР-1979. Помимо этого, на счету Самохина 117 матчей за ЦСКА.

После игровой карьеры, с 1996-го по 2002-й год, Самохин работал в тренерском штабе «Спартака».