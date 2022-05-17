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Прощание с Виктором Самохиным пройдет 18 мая в Балашихе

Александр Львов
Обозреватель
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Прощание с бывшим футболистом и тренером московского «Спартака» Виктором Самохиным, скончавшимся 13 мая в возрасте 67 лет, пройдет 18 мая на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Начало в 12 часов.

Самохин выступал за «Спартак» с 1974-го по 1981-й год на позиции защитника и провел за клуб 224 матча. В составе красно-белых футболист становился чемпионом СССР-1979. Помимо этого, на счету Самохина 117 матчей за ЦСКА.

После игровой карьеры, с 1996-го по 2002-й год, Самохин работал в тренерском штабе «Спартака».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 16 1 4
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Гжегож Крыховяк

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