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Судейство

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«У нас хватает своих специалистов». Канчельскис — об уходе Перейры с поста главы департамента судейства

Канчельскис считает, что в России хватает своих специалистов, кто может заменить Перейру
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и Сборной СССР Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Я думаю, у нас хватает своих специалистов. Зачем привлекать иностранцев? Ушел, значит ушел. В основном должны быть отечественные специалисты. В Италии много иностранных специалистов? Нет. А в Англии? Нет. Поживем — увидим. Время покажет», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.

Андрей Канчельскис
Футбол
РФС
Витор Перейра
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