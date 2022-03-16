Канчельскис считает, что в России хватает своих специалистов, кто может заменить Перейру

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и Сборной СССР Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Я думаю, у нас хватает своих специалистов. Зачем привлекать иностранцев? Ушел, значит ушел. В основном должны быть отечественные специалисты. В Италии много иностранных специалистов? Нет. А в Англии? Нет. Поживем — увидим. Время покажет», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.