Экс-футболист ЦСКА Гришин считает, Перейра согласовал свой уход с РФС

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Думаю, Перейра решил этот вопрос с РФС. По большому счету мы видим, что все иностранцы уезжают из России, Перейра не исключение. Я всегда говорил, что у нас есть хорошие специалисты. Сейчас настало то самое время, когда пост главы департамента судейства РФС должен занять наш отечественный специалист», — сказал Гришин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Перейра на посту главы департамента судейства РФС сменил венгра Виктора Кашшаи в сентябре 2021 года. Контракт с Перейрой был подписан на два года с возможностью пролонгации. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.