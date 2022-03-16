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Судейство

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Экс-футболист ЦСКА Гришин считает, Перейра согласовал свой уход с РФС

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Думаю, Перейра решил этот вопрос с РФС. По большому счету мы видим, что все иностранцы уезжают из России, Перейра не исключение. Я всегда говорил, что у нас есть хорошие специалисты. Сейчас настало то самое время, когда пост главы департамента судейства РФС должен занять наш отечественный специалист», — сказал Гришин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Перейра на посту главы департамента судейства РФС сменил венгра Виктора Кашшаи в сентябре 2021 года. Контракт с Перейрой был подписан на два года с возможностью пролонгации. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.

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Александр Гришин
Витор Перейра
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 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
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 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Спартак

 12 1 3
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