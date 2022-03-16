Заседание комитета по этике РФС по высказываниям Слуцкого в адрес Мешкова пройдет 24 марта

Стала известна дата заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по вопросу высказывания главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2) в адрес главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Заседание назначено на 24 марта. Пока в повестку входит этот один вопрос», — приводит слова главы комитета Семена Андреева ТАСС.

16 марта служба коммуникаций РФС сообщила, что руководство РФС обратилось в комитет по этике с просьбой рассмотреть комментарий Слуцкого. В свою очередь «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Мешкова

Напомним, что после встречи между командами, которая состоялась 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».