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Сенников: «Не вижу «Спартак» в тройке. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, какое итоговое место займет «Спартак» в РПЛ.

«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» — они сильнее. «Спартак» и ЦСКА должны быть как раз пятые-шестые. Тут и смена тренеров, и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти свой футбол. Не вижу, чтобы «Спартак» был в тройке, потому что нет стабильности. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям. Если у них не будет спада, то «Спартак» не сможет их обогнать», — цитирует Сенникова Legalbet.

После десяти туров РПЛ «Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» с таким же количеством баллов располагается на второй позиции, уступая «быкам» по дополнительным показателям. «Зенит» (23) замыкает тройку лидеров, а «Спартак» (16) идет на шестой строчке.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
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Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
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Рубин – Ахмат
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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