Агент Барбоза заявил, что готов помочь Юрану найти работу

Агент Паулу Барбоза рассказал о том, что с радостью поможет тренеру Сергею Юрану с поиском подходящей команды.

«Мы близкие друзья, я отлично отношусь к Сергею. Думаю, что Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия, стабильность и хорошую зарплату. Мне даже разговаривать с Юраном не нужно, все равно помогу. Я знаю, чего он хочет. Сергей желает работать в хорошей команде, которая предоставит ему лучшие условия. Он имеет право на такие запросы», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари НН». В конце апреля нижегородцы отправили в отставку 55-летнего специалиста.

Ранее в своей карьере Юран также возглавлял «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Локомотив» из Астаны и другие команды.