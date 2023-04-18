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Семшов поздравил «Динамо» со столетием: «Горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди»

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Хочется в день рождения «Динамо» пожелать терпения болельщикам, веры и надежды. У клуба есть все — стадион, база, спонсор, хорошие футболисты. Понятно, что динамовцы ждут чемпионства, но Москва не сразу строилась. У «бело-голубых» есть своя аура болельщиков и самого клуба. Пока ею каждый игрок не проникнется, больших высот не добиться. Хочется поздравить «Динамо» со столетием. Это великий клуб, в котором были великие люди, один Яшин чего стоит. Я горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года, сегодня клубу исполнилось 100 лет.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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