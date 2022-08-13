Масалитин — о запросах Дзюбы: «Тяжело, когда ты зарабатываешь 4 миллиона евро, а потом тебе предлагают 1»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о том, почему клубам РПЛ до сих пор не удалось подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Я думаю, к нему есть интерес в России, но все упирается в деньги. Тяжело, когда ты зарабатываешь 4 миллиона евро, а потом тебе предлагают 1 миллион. Здесь надо смотреть на вещи объективно. Понятно, что он не молодеет, но всегда хочется получать большее. Видимо он смотрит варианты. Но без игровой практики он никому будет не нужен», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.