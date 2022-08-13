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Масалитин — о запросах Дзюбы: «Тяжело, когда ты зарабатываешь 4 миллиона евро, а потом тебе предлагают 1»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос о том, почему клубам РПЛ до сих пор не удалось подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Я думаю, к нему есть интерес в России, но все упирается в деньги. Тяжело, когда ты зарабатываешь 4 миллиона евро, а потом тебе предлагают 1 миллион. Здесь надо смотреть на вещи объективно. Понятно, что он не молодеет, но всегда хочется получать большее. Видимо он смотрит варианты. Но без игровой практики он никому будет не нужен», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

На данный момент 33-летний российский форвард находится без команды.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/13/18323012.shtml

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
1
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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