Агент Комппера рассказал о ситуации немецкого тренера в «Локомотиве»

Арманд Дурн, представляющий интересы Марвина Комппера, рассказал о ситуации немецкого тренера в «Локомотиве».

— Я могу сказать лишь то, что на этой неделе было много встреч в клубе, — рассказал Дурн «РБ Спорт». — Все лежит не только на плечах Комппера, были разговоры со всеми. Общались с командой, не только с тренером, решали накопившиеся вопросы. На этих встречах Марвин получил зеленый свет, чтобы двигаться дальше. Не было такого разговора, что если ты не победишь, то придется уйти. Марвин сказал, что эти встречи были для него позитивными, сошлись на том, что движутся в верном направлении, но нужно как можно скорее набрать три очка. Иногда хорошего футбола недостаточно, нужны именно очки. Этого хочет команда, руководители, болельщики. Есть ли кредит доверия? Мне сложно сейчас об этом говорить, но на этой неделе руководство вселило в Марвина уверенность.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти первых туров. Следующий матч — на выезде с «Химками».