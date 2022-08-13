Агент Мантуана прокомментировал первый гол бразильца за «Зенит» в матче с ЦСКА

Луис Фернандо Гарсия, агент Густаво Мантуана, прокомментировал победный гол бразильского полузащитника «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Гол — просто пушка! — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии. — Мантуан — футболист того же уровня, что и Малком с Клаудиньо. Он готов остаться в «Зените» на годы».

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).