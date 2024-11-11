Канчельскис: «Спартак» — самый стабильный клуб России, там стабильно хаос»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе из «Спартака» спортивного директора Томаша Амарала.

«Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается. В этом плане «Спартак» — самый стабильный клуб России, там стабильно хаос и неразбериха», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Амарал занимал должность спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года. До этого функционер работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике».