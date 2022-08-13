Бывший директор академии «Локомотива» рассказал подробности перехода Бека-Бека в «Ниццу»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Верю ли я в сделку по Бека-Бека? Я верю. От европейских партнеров у меня есть информация. Там нет 12 миллионов, но 6, безусловно, будут выплачены и дальше 3+3. Единственное, у меня нет информации, как дальше эти 3+3 будут выплачиваться», — сказал Кузьмичев.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.