Бывший директор академии «Локомотива» рассказал подробности перехода Бека-Бека в «Ниццу»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
«Верю ли я в сделку по Бека-Бека? Я верю. От европейских партнеров у меня есть информация. Там нет 12 миллионов, но 6, безусловно, будут выплачены и дальше 3+3. Единственное, у меня нет информации, как дальше эти 3+3 будут выплачиваться», — сказал Кузьмичев.
За «Локомотив» Бека-Бека выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
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|
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|4
|3
|0
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|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
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|8
|
5
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|4
|2
|2
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|
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|
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|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
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|5
|1
|2
|2
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|5
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
13
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|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
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|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
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|1
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|5
|0
|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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|
Федор Смолов
Динамо
|4
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
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Краснодар
|2
|
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Батраз Гурциев
Оренбург
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|К
|Ж
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|1
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Урал
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|1
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