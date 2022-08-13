Бывший директор академии «Локомотива»: «Закрывать вторую команду — отрубить себе руку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о переменах в клубе.

— Что изменилось за время вашего ухода?

— Изменилось абсолютно все. Все, что в свое время внесли Илья Леонидович и Анатолий Анатольевич, от этой команды не осталось никого. До того, что убрали водителей и уборщиков. Это абсолютно новый коллектив, команда.

Если Плутник обещал, что стратегия будет работать на развитие молодежи, то тогда как можно объяснить закрытее второй команды, которая давала подпитку для «Локомотива» и других команд. Закрывать вторую команду — отрубить себе руку. Никакой стратегии нет. Это все пустые слова и потраченные деньги.

Уход многих игроков? Очевидно, что Мухин, Миронов — потеря. Сашу Сильянова не используют, в очередной раз отдают его в аренду. Господин Цорн очень хотел его продать. Это те люди, которые бы приносили пользу, играя в стартовом составе.

Цель продажи Сильянова? Если бы была стратегия и они ее придерживались, то тогда можно было задать вопрос. Но стратегии нет. Цорн — спекулятивный менеджер. Есть только продажи и покупки, а развитие игроков это немного другое. Это большая и тяжелая работа, которая так быстро не приносит дивиденды. Это надо потрудиться, воспитать до уровня команд РПЛ. Это надо уметь делать и уметь терпеть и ждать.