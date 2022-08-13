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Бывший директор академии «Локомотива»: «Закрывать вторую команду — отрубить себе руку»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о переменах в клубе.

— Что изменилось за время вашего ухода?

— Изменилось абсолютно все. Все, что в свое время внесли Илья Леонидович и Анатолий Анатольевич, от этой команды не осталось никого. До того, что убрали водителей и уборщиков. Это абсолютно новый коллектив, команда.

Если Плутник обещал, что стратегия будет работать на развитие молодежи, то тогда как можно объяснить закрытее второй команды, которая давала подпитку для «Локомотива» и других команд. Закрывать вторую команду — отрубить себе руку. Никакой стратегии нет. Это все пустые слова и потраченные деньги.

Уход многих игроков? Очевидно, что Мухин, Миронов — потеря. Сашу Сильянова не используют, в очередной раз отдают его в аренду. Господин Цорн очень хотел его продать. Это те люди, которые бы приносили пользу, играя в стартовом составе.

Цель продажи Сильянова? Если бы была стратегия и они ее придерживались, то тогда можно было задать вопрос. Но стратегии нет. Цорн — спекулятивный менеджер. Есть только продажи и покупки, а развитие игроков это немного другое. Это большая и тяжелая работа, которая так быстро не приносит дивиденды. Это надо потрудиться, воспитать до уровня команд РПЛ. Это надо уметь делать и уметь терпеть и ждать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
ЦСКА 0
Перерыв

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
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 4
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Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Ростов

 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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