Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев прокомментировал незабитый пенальти Камано в матче с «Крыльями Советов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев после завершения матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) прокомментировал незабитый пенальти Франсуа Камано.

«Сегодня пенальти бил Камано, который до этого никогда не бил. У тренера нет авторитета? На этот вопрос сложно ответить. Может, ребята хотели каким-то образом его поддержать и дали возможность ему пробить. Пенальти — лотерея. Ну не забил, ничего страшного. Антон потом совершенно спокойно забил», — сказал Кузьмичев.

26-летний нападающий Камано не забил пенальти в первом тайме.

«Локомотив», набравший три очка в первых пяти матчах, идет на 13-й позиции. В следующем туре москвичи 20 августа сыграют в гостях с подмосковными «Химками»