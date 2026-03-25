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Судейство

Экс-арбитр ФИФА Захаров о судействе в РПЛ: «Происходит путаница в трактовках — начиная с единоборств»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в РПЛ, качество которого вызывает немало вопросов у клубов.

— Многие жалуются на судейство, клубы часто обращаются в ЭСК. Что скажете о такой тенденции? — вопрос Захарову.

— Претензии, которые предъявляют клубы, вполне объяснимы. Я сам был много лет игроком и знаю, что это такое. Качество судейства сейчас гораздо ниже качества футбола, к сожалению. Хотя и то, и другое нужно улучшать.

Непонятно, почему ротация судей ничего не дала. Функция РФС в чем? Прежде всего, в организации. Организовать — это значит обеспечить качество судейства. За это, между прочим, платятся взносы, и работники РФС получают зарплату. Клубы отдают немалые деньги, естественно, они хотят отдачу, хотят, чтобы арбитры более-менее одинаково трактовали правила.

— Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, на ваш взгляд, справляется с работой?

— Хотя и не знаком с ним лично, но он, по-моему, выбрал неверную тактику. Мажич, наверное, старается выполнять какие-то рекомендации ФИФА. Но это не годится. Он, наверное, нормальный человек, но его требования непонятны.

Дело в том, что происходит путаница, начиная с единоборств, тем более борьбы вверху. А сейчас эти наступы, плюс управление игрой, плюс назначение пенальти — все несовершенно. Это для меня самое главное: когда человек, который судит в поле, находится в отличной позиции, он должен принимать решение сам. А арбитр чего-то ждет. Потом ВАР говорит: «Давай посмотрим». Что смотреть, когда это очевидно для всех? Человек, повторю, в идеальной позиции. Значит, либо он не понимает футбол, либо не хочет брать на себя ответственность. Или же привык к коллективной безответственности. Я это так называю. Ну не поставил пенальти — и не поставил, тебя поправят, и дальше пошли. Назначения пошли, он ничего не теряет. Но это неправильно, так быть не должно.

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РПЛ
Игорь Захаров
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