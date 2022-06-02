Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:57

Экс-аналитик ЦСКА о трансферах клуба-2022: «Попали с Языджи на 100 процентов, Карраскалю надо добавить в конкретике»

Экс-аналитик селекционного отдела ЦСКА Ушанский прокомментировал трансферы армейцев по итогам 2022 года
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский прокомментировал трансферы армейцев по итогам 2022 года.

«Гбамен хорошо себя проявил как опорник. У него есть плюсы: высокая атлетичность, укрывание мяча корпусом, качество отбора, игра вверху. Но в тех матчах, где он часто подключался к атакам было видно: периоды восстановления от травм сказались на скоростной выносливости. Медина — не самоценный игрок. Это комбинационный игрок, полезен только в связке с сильным латералем, играющим широко по флангу, — приводит слова Ушанского Sport24.

Также экс-аналитик ЦСКА поделился мнением о полузащитниках Юсуфе Языджи и Хорхе Карраскале.

«Трансфер Языджи — лучший зимний трансфер игрока этой позиции во всем мире. Мы попали с Юсуфом на сто процентов. Про Карраскаля так можно будет сказать, когда он прибавит в конкретике в атаке. У Хорхе высокая игровая активность, он часто предлагает себя под передачу между линиями. У него отличное первое касание, защитнику сложно оценить, в какую сторону он примет мяч. Но ему нужно существенно добавить в качестве удара и последнего паса», — отметил Ушанский.

20 мая ЦСКА выкупил контракт Карраскаля у «Ривер Плейта». Футболист продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

Агент Языджи ранее подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере игрока. У ЦСКА есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

Жан-Филипп Гбамен объявил об уходе из московского клуба. Его аренда была рассчитана до июня этого года. Он вернется в «Эвертон».

Медина ранее заявил, что останется в ЦСКА на следующий сезон.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-02-popali-s-yazydzhi-na-100-karraskalyu-nado-dobavit-v-konkretike-eks-analitik-tsska-o-transferakh-kluba-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
Юсуф Языджи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-аналитик ЦСКА о перспективах Чалова: «Один из сильнейших российских нападающих»

«Урал» объявил о переходе защитника Бевеева из «Енисея»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости