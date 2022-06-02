Экс-аналитик ЦСКА о трансферах клуба-2022: «Попали с Языджи на 100 процентов, Карраскалю надо добавить в конкретике»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский прокомментировал трансферы армейцев по итогам 2022 года.

«Гбамен хорошо себя проявил как опорник. У него есть плюсы: высокая атлетичность, укрывание мяча корпусом, качество отбора, игра вверху. Но в тех матчах, где он часто подключался к атакам было видно: периоды восстановления от травм сказались на скоростной выносливости. Медина — не самоценный игрок. Это комбинационный игрок, полезен только в связке с сильным латералем, играющим широко по флангу, — приводит слова Ушанского Sport24.

Также экс-аналитик ЦСКА поделился мнением о полузащитниках Юсуфе Языджи и Хорхе Карраскале.

«Трансфер Языджи — лучший зимний трансфер игрока этой позиции во всем мире. Мы попали с Юсуфом на сто процентов. Про Карраскаля так можно будет сказать, когда он прибавит в конкретике в атаке. У Хорхе высокая игровая активность, он часто предлагает себя под передачу между линиями. У него отличное первое касание, защитнику сложно оценить, в какую сторону он примет мяч. Но ему нужно существенно добавить в качестве удара и последнего паса», — отметил Ушанский.

20 мая ЦСКА выкупил контракт Карраскаля у «Ривер Плейта». Футболист продолжит выступление за красно-синих до 2026 года.

Агент Языджи ранее подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере игрока. У ЦСКА есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

Жан-Филипп Гбамен объявил об уходе из московского клуба. Его аренда была рассчитана до июня этого года. Он вернется в «Эвертон».

Медина ранее заявил, что останется в ЦСКА на следующий сезон.