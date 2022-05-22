Гбамен покидает ЦСКА. «У меня самые лучшие впечатления от времени в Москве»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен подвел итог своим выступлениям в клубе и попрощался с болельщиками.

«Это было хорошее время. Когда поступило предложения, я сначала не поверил, что у меня появилась такая возможность: выступать в таком клубе. Москва потрясающий город. Замечательный клуб, замечательные люди. Я хочу сказать, что те, кто работает в этом клубе не сравнятся ни с какими другими клубами, в которых я побывал. Люди настолько готовы прийти на помощь. Они всегда помогают, добродушны и благородны. У меня самые лучшие впечатления от времени в Москве», — цитирует Гбамена пресс-служба армейцев.

26-летний ивуариец выступал в составе ЦСКА на правах аренды, которая заканчивается в июне этого года. Гбамен вернется в «Эвертон».

В текущем сезоне хавбек провел за ЦСКА 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.