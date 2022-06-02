«Урал» объявил о переходе защитника Бевеева из «Енисея»

Защитник Мингиян Бевеев перешел в «Урал» из «Енисея», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

26-летний футболист уже играл за «Урал» с 2018 по 2020 год, защищал цвета молодежной и второй команд, а за основную вышел в кубковой встрече против «Нефтехимика» (3:2).

За два года в составе команд оранжево-черных защитник провел 44 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Затем Мингиян перешел в КАМАЗ, а в январе 2022 года подписал контракт с красноярским «Енисеем», с которым дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России и занял пятую строчку в ФНЛ.