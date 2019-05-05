Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Комментарий к его записи оставили бывшие партнеры украинца по "Шахтеру".

- "Зенит"! Санкт-Петербург, я счастлив, что нам удалось добыть это чемпионство! Город над Вольной Невой, вираж, любящие болельщики, команда, тренеры, спасибо за доверие! Питер, этот триумф для тебя!, - написал Ракицкий в Инстаграме.

В комментариях поздравили защитника с чемпионством его экс-партнеры по "Шахтеру" Тайсон, Исмаили, Виктор Коваленко, Густаво Бланко-Лещук и Дентинью. Ракицкий стал чемпионом России впервые в карьере.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!