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Бывшего капитана «Рубина» приговорили к 12 годам колонии общего режима

13:29
Сергей Харламов. Фото «БИЗНЕС Online»
Сергей Харламов. Фото «БИЗНЕС Online»
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Бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов приговорен к 12 годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Харламов — один из фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде КПК «Рост». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. Остальные фигуранты дела получили сроки от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года в исправительной колонии особого режима.

Харламов выступал за «Рубин» в период с 1990 по 1993 год и с 1997 по 2004 год. Также, он выступал за «Нефтехимик» с 1994 по 1996 год. 20 февраля 2016 года Харламов был арестован по подозрению в организации финансовой пирамиды «Рост».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/9994025

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