Бывшая гражданская жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух рассказала о том, каким ей запомнился футболист.

- Мы были вместе почти пять лет. Рвали отношения тяжело, "с мясом". Я страшно похудела, еле ходила, стала похожа на скелет. И бесконечно плакала. Родители боялись оставить меня одну – стоило закрыться в ванной, чтобы принять душ, мама и папа осторожно стучали в дверь:

– Доченька, с тобой все в порядке?

– Да. Не переживайте. Я ничего с собой не сделаю, не стоит он того.

Нет-нет, Паша Мамаев – тот, каким я его знала и любила, – не был плохим человеком. Совсем наоборот. Заботливый, внимательный и... набожный. Впервые оказавшись у него дома, обомлела: всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия. Удивилась и даже чуть-чуть испугалась: непривычно видеть такую обстановку у молодого парня, - цитирует Евтух "Караван историй".

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, сейчас находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале.