Быстров считает, что «Спартак» может завоевать чемпионство: «Абаскаль реанимировал игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в РПЛ.

— Чемпионство «Спартака» в РПЛ? Почему нет. «Спартак» может выиграть. Они пытаются играть с «Зенитом» на встречных курсах. Так легко петербуржцам матчи уже не даются. Нужно настраиваться, терпеть. Психуют. Это все говорит о том, что где-то они приближаются. Иностранцы более качественные стали. Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришел, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку и вот результат, — сказал Быстров в эфире «СЭ».

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.