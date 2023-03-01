Дзюба рассказал, как близкие отреагировали на появление в Сети интимного видео с его участием
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как его близкие отреагировали на появление в Сети видео интимного характера с его участием.
«Как в сети появилось то видео? Я бы не хотел этого касаться. Я все выяснил, но это уже пройденный этап. Было и было. Тяжелый момент, но все остальное разрулилось. Очередной огромный урок для меня. Я сделал все, чтобы меня это не сломало, эта история даже сделала меня сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался. Дошло даже до Первого канала, и Малахов обсуждал. Я даже не знал, что это — триумф или фиаско, когда все эти люди сидят и обсуждают тебя. Наверное, фиаско. Я не смотрел это, мне многие рассказывали, особенно мама. Я ей сказал: «Мам, ну вот и твои каналы пошли, добрался».
Как отреагировали близкие? Конечно, были в шоке, но сейчас уже прикольно. Батя всегда может подкольнуть в духе: «Ну что там драчун мой?», или «Сынок, может, дротики покидаем? Ты же у нас дротист». Это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема, но у меня такого нет. Я отношусь к этому с улыбкой. Первую неделю было неприятно, и то, даже если бы кто-то подкольнул, это никак бы меня... Это уже случилось, ты или принимаешь эту ситуацию с улыбкой и идешь дальше, или начинаешь загоняться. Но тогда уже надо вешаться, к этому я не готов. Да, это был я! Все!
В целом, это видео никак на меня не повлияло. Было неприятно, это некрасиво в любом случае, но такого, чтобы... Может, у кого-то поменялось ко мне отношение, но давайте так: кто это не делал — бросьте в меня камень. Может, один какой-то прилетит. Делают ли все это на видео? Думаю, процентов 70-80 мужчин и женщин так делают, пересылают друг другу. Просто если у большинства это выйдет, никто и не заметит. А у меня — такой резонанс. Человек такого статуса, конечно, не имеет права позволять таким вещам появляться — согласен, оправдания в этом себе не нахожу. Но это уже случилось. Я прошел через все это с высоко поднятой головой. Не прятался в кусты, не зажимался», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2