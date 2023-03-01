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Дзюба рассказал, как близкие отреагировали на появление в Сети интимного видео с его участием

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как его близкие отреагировали на появление в Сети видео интимного характера с его участием.

«Как в сети появилось то видео? Я бы не хотел этого касаться. Я все выяснил, но это уже пройденный этап. Было и было. Тяжелый момент, но все остальное разрулилось. Очередной огромный урок для меня. Я сделал все, чтобы меня это не сломало, эта история даже сделала меня сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался. Дошло даже до Первого канала, и Малахов обсуждал. Я даже не знал, что это — триумф или фиаско, когда все эти люди сидят и обсуждают тебя. Наверное, фиаско. Я не смотрел это, мне многие рассказывали, особенно мама. Я ей сказал: «Мам, ну вот и твои каналы пошли, добрался».
Как отреагировали близкие? Конечно, были в шоке, но сейчас уже прикольно. Батя всегда может подкольнуть в духе: «Ну что там драчун мой?», или «Сынок, может, дротики покидаем? Ты же у нас дротист». Это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема, но у меня такого нет. Я отношусь к этому с улыбкой. Первую неделю было неприятно, и то, даже если бы кто-то подкольнул, это никак бы меня... Это уже случилось, ты или принимаешь эту ситуацию с улыбкой и идешь дальше, или начинаешь загоняться. Но тогда уже надо вешаться, к этому я не готов. Да, это был я! Все!
В целом, это видео никак на меня не повлияло. Было неприятно, это некрасиво в любом случае, но такого, чтобы... Может, у кого-то поменялось ко мне отношение, но давайте так: кто это не делал — бросьте в меня камень. Может, один какой-то прилетит. Делают ли все это на видео? Думаю, процентов 70-80 мужчин и женщин так делают, пересылают друг другу. Просто если у большинства это выйдет, никто и не заметит. А у меня — такой резонанс. Человек такого статуса, конечно, не имеет права позволять таким вещам появляться — согласен, оправдания в этом себе не нахожу. Но это уже случилось. Я прошел через все это с высоко поднятой головой. Не прятался в кусты, не зажимался», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В ноябре 2020 года в сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы. В связи с этим Станислав Черчесов, который на тот момент был главным тренером сборной России, вывел форварда из состава национальной команды на матчи Лиги наций, которые должны были пройти в том месяце. Кроме того, нападающий лишился капитанской повязки в «Зените», за который выступал в тот период.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак – Урал
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