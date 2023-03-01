Тарханов — о словах Дзюбы про бразильцев: «В «Зените» мало российских игроков? Много русских играет»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что в «Зените» стало слишком много бразильских футболистов.

«Бразильцы ведь хорошие, были бы плохие, то это другой разговор. Их ведь брали под Лигу чемпионов. В «Зените» мало российский игроков? А как же Мостовой, Кузяев? Много русских играет. Если бы много бразильцев играли, то это другой вопрос. Вратарь наш — Кержаков и в защите Чистяков. Только в атаке латиносы играют, но и Сергеев с Кассьеррой конкурирует», — приводит слова 68-летнего российского специалиста «Vprognoze».

34-летний нападающий «Локо» ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу из-за количества бразильских футболистов.