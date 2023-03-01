Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Тарханов — о словах Дзюбы про бразильцев: «В «Зените» мало российских игроков? Много русских играет»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что в «Зените» стало слишком много бразильских футболистов.

«Бразильцы ведь хорошие, были бы плохие, то это другой разговор. Их ведь брали под Лигу чемпионов. В «Зените» мало российский игроков? А как же Мостовой, Кузяев? Много русских играет. Если бы много бразильцев играли, то это другой вопрос. Вратарь наш — Кержаков и в защите Чистяков. Только в атаке латиносы играют, но и Сергеев с Кассьеррой конкурирует», — приводит слова 68-летнего российского специалиста «Vprognoze».

34-летний нападающий «Локо» ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу из-за количества бразильских футболистов.

Артем Дзюба. Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно"

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10687685-tarhanov-otreagiroval-na-nedovolstvo-dzyuby-iz-za-bolshogo-kolichestvo-brazilcev-v-zenite.html
Артем Дзюба
ФК Зенит
Александр Тарханов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Советник Зеленского Подоляк отверг причастность Украины к атакам по России
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Сальдо уличил Киев во вранье населению о ситуации в освобожденных РФ регионах
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров считает, что «Спартак» может завоевать чемпионство: «Абаскаль реанимировал игроков»

Дзюба о конфликте с Геничем: «Я его разочек встречу и вспылю — посмотрим, что он будет делать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости