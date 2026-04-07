Быстров о Соболеве: «Начал бегать! Может, критика наконец-то дошла до него?»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил результативность нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

29-летний форвард забил 5 голов в шести последних матчах.

«Он не раскрылся, а просто начал заниматься своим делом. Теперь он играет так, как и должен нападающий — борется, бегает, забивает. Прежде всего бегать начал! Может, критика наконец-то дошла до него? Может, взялся за голову? Но я не нахожусь в тренировочном процессе, не могу сказать. Единственное, раз Соболев играет хорошо — молодец! Вопросов нет», — сказал Быстров «СЭ».

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